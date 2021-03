Altrisguardi e Altrimondi, la rassegna di musica, cinema e arti visive unisce gli studenti da Lecce alla Calabria

Parla di discriminazioni di genere, tematiche Lgbtqi*, bullismo, ma anche di Corpi / Sogni / Identità in tempi di pandemia e scuola a distanza il progetto Altrisguardi Altrimondi, una rassegna online di cinema musica e arti visive realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MiBACT e MI attraverso la DaD (Didattica a Distanza) da un gruppo di 39 studentesse e studenti dal Sud Italia. La rassegna, online da venerdì 5 marzo, dedica un omaggio a Valentina Pedicini, regista di grandissimo talento, scomparsa prematuramente lo scorso novembre.

Gli studenti frequentano il Liceo Classico e Musicale “Giuseppe Palmieri” di Lecce e il Liceo Scientifico “Luigi Siciliani” di Catanzaro e, in tempi di pandemia e lezioni virtuali, si sono confrontati su discriminazioni di genere, tematiche lgbtqi* e bullismo. Una rassegna multidisciplinare, un lavoro corale e di co-creazione, ma anche un esperimento di comunicazione digitale in cui i giovani si sono cimentati nell’ideazione del concept, nella ricerca e selezione di cortometraggi e nella creazione di contenuti digitali e progetti artistici che saranno rilasciati nella rete venerdì 5 marzo alle 18.30.

Un ponte per il confronto e il dialogo tra le classi dei due istituti superiori del Sud Italia. È anche una metodologia: il progetto è

stato pensato dagli studenti per gli studenti e per essere adottato da dirigenti, educatori e docenti come dispositivo per mettere in circolo le opinioni e gli sguardi delle nuove generazioni sul mondo, un format replicabile nelle scuole di tutta Italia.

«Grazie a Altrisguardi Altrimondi abbiamo esplorato i nostri corpi negli spazi che abitiamo, nei luoghi che accolgono

le nostre emozioni, che si fanno custodi di sguardi, visioni, passioni sulle nostre vite e sul mondo. Abbiamo sentito la

necessità di dire, muoverci, esprimere la nostra fisicità, entrare in relazione con gli altri, sognare, liberare qualcosa

di potente» dichiarano i giovani e le giovani direttrici artistiche che insieme ai loro compagni, editori, giornalisti e

artiste digitali in erba, si sono misurati nella selezione dei corti della sezione ‘Cinema’ e nella creazione di contenuti

inediti per le aree ‘Arti visive’ e ‘Musica’ del sito, supervisionati da un team di esperti, operatori culturali, direttori

artistici dei festival coinvolti nella rete di questo progetto interregionale.

La rassegna si apre venerdì 5 marzo, alle 17.30, con una diretta Facebook sulla pagina di Big Sur

(www.facebook.com/bigsur.it), capofila del progetto, che accoglie anche un intervento di Massimo Bray, Assessore

alla Cultura e al Turismo della Regione Puglia, e di Silvia Miglietta, Assessore al Welfare del Comune di Lecce, tra i

partner della rete. Alle 18.30 l’appuntamento si sposta sulla piattaforma ufficiale, altrisguardialtrimondi.it, per

l’omaggio a Valentina Pedicini, regista e sceneggiatrice pugliese di grandissimo talento, prematuramente scomparsa

lo scorso novembre.

Segue la visione di corti legati alla parola ‘Corpi’. Tra i titoli disponibili nella prima giornata, I’m not defeated di Fiorius

prodotto da Eurocash, Under the skin di Elena Meneghetti, Corpo banale di Splendore. Nei due giorni successivi si concentrano le visioni di cortometraggi di fiction e animazione che hanno per tema ‘Sogni’ e ‘Identità’: sabato 6 marzo sono in programma Pepitas di Alessandro Sampaoli, Il pianeta dei calzini spaiati di Emiliano Pepe, Birdlime di Evan DeRushie, Due piedi sinistri di Isabella Salvetti; mentre domenica 7, sempre dalle 18.30, è possibile vedere Hair Love di Matthew A. Cherry, Everett Downing Jr., Bruce W. Smith; In her shoes di Maria Iovine, Il Magnifico sette di Paolo Pisanelli e a chiudere il pluripremiato I hate pink di Margherita Ferri

Nella sezione Musica, a cura di Fuck Normality Festival, è possibile navigare tra le interviste di Any Other (Adele

Altro), giovane e talentuosa cantautrice e polistrumentista veronese; del producer e dj Andrea Mangia, conosciuto

anche come Populous e Mattia Barro, in arte Splendore, producer, performer e giornalista culturale e membro del

collettivo Ivreatronic.



Nella sezione Arti Visive, invece sono presenti le gallery con Videoconferenze dall’Altrove, a cura di Altrove Festival, 9

autoritratti realizzati utilizzando la funzione ‘sfondi’ delle piattaforme per la didattica online; DA DA DAD - Quello che

non si vede, condotto da Big Sur, un progetto fotografico che ritrae e ‘mette in scena’ l’intimità dello spazio domestico

e della postazione da cui i giovani seguono la didattica da casa; Sbam - Shake Brown Amazing Mind, installazione

sonora interattiva prodotta da atFest - Art & Technology Festival nata come output di un progetto volto a indagare la

percezione di sé, del proprio corpo, della propria identità e dei propri sogni, Altriracconti a cura di Gianluca Rollo, una

restituzione audiovisiva con una serie di interviste, realizzate in videochiamata, che mette al centro le voci e gli sguardi

degli studenti e la loro visione sul mondo.