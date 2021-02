Tricase, rapinano l'ex sindaco: in ostaggio con la pistola alla tempia

LECCE - Rapina ai danni dell'ex sindaco di Tricase Antonio Musarò, aggredito domenica scorsa nel suo studio da due malviventi che con il volto coperto da passamontagna e da una mascherina chirurgica per non essere riconosciuti, hanno tenuto il professionista per almeno un’ora in ostaggio, sotto la minaccia di una pistola puntatagli in faccia da uno dei due.

La rapina è stata documentata dai filmati delle videocamere che ora sono al vaglio degli inquirenti per cercare di incastrare i due malfattori che avevano puntato la cassaforte, che però non hanno trovato. Sono poi scappati con delle mazzette del valore di meno di 20mila euro. Pare che ad attendere i due fuori dallo studio ci fosse un terzo uomo a bordo di un’auto. I carabinieri di Tricase, immediatamente sono giunti sul posto, hanno già ascoltato il commercialista e dato il via alle indagini.