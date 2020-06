Salento, GdF sequestra azienda di bevande: proprietario coinvolto in traffico di droga

La Guardia di Finanza di Lecce in mattinata è stata impegnata in un'operazione antimafia e ha dato esecuzione a un decreto di sequestro nei confronti di una persona ritenuta pericolosa, dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. La persona in questione, di nazionalità albanese, pressoché priva di reddito, aveva un'attività commerciale di somministrazione di bevande in un comune del basso Salento. Ma i redditi dichiarati non corrispondevano alle effettive spese del nucleo familiare, a cominciare da quelle per l'avviamento dell'attività, tra costituzione, notaio, locazioni. È emersa quindi la doppia vita dell'uomo, che si dedicava al traffico di droga: i finanzieri in una perquisizione nell'attività commerciale hanno trovato 90mila euro in contanti. Il Tribunale ha disposto il sequestro di due conti correnti bancari e dell'attività, il cui valore è stato stimato in oltre 250mila euro.