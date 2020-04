Lecce, GdF sequestra 27mila flaconi di gel igienizzante prodotto nel 1989 e rivenduto

La Guardia di Finanza di Lecce e Otranto nei giorni scorsi, nel corso di due distinti interventi, ha sequestrato a un venditore al dettaglio e a un grossista del capoluogo oltre 27mila flaconi di gel disinfettante, venduto anche online. Dopo il controllo nel negozio al dettaglio, le Fiamme Gialle sono risalite al grossiste e hanno scoperto nei magazzini aziendali migliaia di flaconi con lotto di produzione risalente al 1989, che in base agli ordini d'acquisto venivano 'rigenerati', eliminando le parti metalliche ossidatesi nel tempo e travasando il gel in un nuovo flacone con una nuova etichetta. Oltre a non essere efficace, quindi, il prodotto poteva essere anche pericoloso. I titolari sono stati denunciati per frode in commercio.