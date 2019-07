Ondata di maltempo in Salento: nubifragi e allagamenti da Copertino a San Foca

LECCE - L'ondata di maltempo che in queste ore ha flagellato la Puglia ha colpito anche alcuni comuni del Salento: come mostrano le immagini Copertino è completamente allagata. I vigili urbani hanno cercato di aprire i tombini per far defluire l'acqua ma a nulla è servito il loro intervento, la pioggia torrenziale ha continuato a inondare le strade. Colpiti anche il Capo di Leuca, Spongano, Surano, Nociglia, Minervino, Otranto, San Foca, Castro e ancora Tricase, Diso e Monteroni.

L'acquazzone si è abbattuto con una forza tale da aver procurato parecchi danni ai piccoli paesi: strade e cantine allagate, pali abbattuti, alberi spezzati, disagi al traffico e non solo anche per via delle forti raffiche di vento.

Secondo le previsioni, il peggio sembra non essere finito. Fino a martedì, molte regioni dovranno fare i conti con piogge e temporali, altrettanto violente e improvvise.