E la «Gazzetta» sbarcò in Albania

È il 10 aprile 1991: il Parlamento georgiano ha dichiarato l’indipendenza dall’Unione Sovietica. «La Gazzetta del Mezzogiorno» riferisce quanto diffuso dalla storica agenzia russa Tass, la stessa che oggi è al centro delle polemiche relative alla propaganda di Putin: il Soviet supremo della Repubblica caucasica, riunito in seduta straordinaria, ha votato all’unanimità il documento che garantisce ai georgiani il diritto all’autodeterminazione. I cittadini si sono già espressi il 31 marzo con un referendum, conclusosi con il 98% dei voti a favore dell’indipendenza. Il presidente sovietico Gorbaciov, sebbene non abbia impedito le votazioni, ha comunque giudicato il risultato non valido.

La Georgia segue, dunque, l’esempio delle Repubbliche baltiche: Estonia, Lettonia e Lituania già da un anno impegnate in un braccio di ferro con il Cremlino per tradurre in pratica la loro aspirazione libertaria. Bisognerà quindi attendere l’accettazione da parte del Soviet supremo dell’Unione: per il momento la dichiarazione di indipendenza assume solo un significato simbolico.

Piene di entusiasmo, ad ogni modo, le manifestazioni in strada dei georgiani: prende avvio, così, nell’aprile 1991 un lungo percorso di costruzione nazionale e di affrancamento dalla tradizionale influenza di Mosca, guidato da Eduard Shevardnadze, già ministro degli esteri sovietico. Poco tempo dopo, tuttavia, il nuovo Governo georgiano dovrà contrastare le istanze di maggiore autonomia affiorate nelle regioni dell’Abkhazia e dell’Ossezia Meridionale. Ne seguiranno conflitti etno- territoriali, in cui si inserirà la Federazione russa: culmine della tensione sarà la «Guerra dei cinque giorni» dell’agosto 2008, con cui la Georgia ha definitivamente perso il controllo dell’Ossezia del Sud. Una sorta di prova generale di quanto poi accadrà in Ucraina dal 2014 ai giorni nostri.

La Gazzetta in Albania

Nel 1991 si assiste anche ad una grande apertura all’Occidente da parte di un altro paese fino ad allora dominato da un rigido sistema socialista: in Albania «dopo mezzo secolo di isolamento», si legge sul quotidiano, è stato distribuito un giornale occidentale. Si tratta della «Gazeta Shqipetare», la versione albanese della «Gazzetta del Mezzogiorno». Nata nel 1939, quando il Paese fu occupato dalle truppe di Mussolini e divenne Protettorato italiano, la «Gazeta» questa volta si pone come non come strumento di dominazione culturale, ma come risorsa per aiutare gli albanesi a ricostruire gli itinerari seguiti dai loro familiari, in quei mesi approdati, avventurosamente, sulle nostre coste alla ricerca di un lavoro e di una nuova vita.