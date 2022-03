Fake news e... fave così la guerra nel ‘41

Il 13 marzo 1922 «Il Corriere delle Puglie», antenato de «La Gazzetta del Mezzogiorno», non va in stampa, come ogni lunedì. Scopriamo, così, quel che accadde oggi, nel 1941.

ONDATE DI BOMBARDIERI SULLE POSIZIONI GRECHE -13 marzo 1941. In prima pagina su «La Gazzetta del Mezzogiorno» una foto di alpini impegnati sul fronte greco-albanese. L’Italia è in guerra da 9 mesi. Sebbene il nostro esercito non abbia le risorse per gestire un conflitto, il 10 giugno 1940 Mussolini ha dichiarato guerra alla Francia e alla Gran Bretagna. Le prime operazioni, come previsto, sono un fallimento. Il 28 ottobre l’esercito italiano aggredisce la Grecia: la tenace resistenza costringe le nostre armate, che subiscono enormi perdite, a retrocedere. Il 9 marzo 1941 il duce ordina di nuovo un attacco improvviso: ancora una volta i greci riescono eroicamente a difendersi. Sulla «Gazzetta», come sempre dall’inizio della guerra, compare con toni trionfanti il bollettino delle forze armate. Nell’articolo di fondo l’«inviato aereo», Arturo Profili, parla di ondate di bombardieri in picchiata sulle posizioni greche: «Ancora una volta l’ala fascista ha dominato incontrastata il cielo delle posizioni elleniche». Oggi le chiameremmo fake news: quelli del marzo 1941 sono, in realtà, giorni di sanguinosi e inutili combattimenti, che si concluderanno con una clamorosa ritirata italiana. Le veline dell’Agenzia Stefani comunicano ai giornali cosa scrivere, cosa omettere, quali notizie sottolineare, su quali sorvolare. Si chiama guerra psicologica e la vediamo in atto anche noi in questi giorni: è la principale arma dell’aggressore. Anche sul fronte interno la propaganda è strumento strategico ed essenziale. L’offensiva di primavera, in effetti, si rivelerà un’azione mal pianificata e mal gestita, con impressionanti sacrifici in termini di vite umane. Solo con l’intervento dell’alleato tedesco, come avverrà in molti altri casi, la situazione si «risolverà»: a fine aprile gli eserciti nazifascisti occupano la Grecia.

REQUISIZIONI DELLE FAVE -Tempi di guerra. Anche in Puglia è arrivato il conflitto: nel novembre del 1940 un violento bombardamento inglese ha sconvolto Taranto. Ma guerra vuol dire anche restrizioni, razionamenti, tessere annonarie. Il Comando del IX Corpo d’Armata – che ha sede a Bari, nel sontuoso palazzo Barone Ferrara, in corso Vittorio Emanuele II – dalle pagine della «Gazzetta» comunica la «requisizione di tutti i quantitativi di fave, favette, favini, in possesso dei produttori, commercianti e detentori a qualsiasi titolo»: devono essere destinati ai bisogni delle Forze Armate. Le infrazioni dell’ordinanza, leggiamo sul quotidiano, saranno punite con la reclusione fino ad un anno.