E nel 1951 dialogo sulla guerra fredda

Il 27 febbraio 1922 «Il Corriere delle Puglie», antenato de «La Gazzetta del Mezzogiorno», non va in stampa, come ogni lunedì. Scopriamo, così, quel che accadde oggi, nel 1951.

La Russia vuol chiudere la guerra fredda?

Proprio come oggi, a dominare il dibattito pubblico nel 1951 sono le notizie che arrivano da Mosca. Non è di certo la Federazione Russa, ma l’Unione Sovietica coinvolta in un altro tipo di guerra. All’indomani della fine del secondo conflitto mondiale, infatti, si erano manifestati subito contrasti tra le grandi potenze nella definizione del nuovo assetto geopolitico: l’ostilità tra Stati Uniti e Urss ha generato, così, due blocchi contrapposti che si confrontano nella cosiddetta guerra fredda. Quel 27 febbraio 1951 la «Gazzetta», in prima pagina, dà notizia di alcuni dispacci sovietici diffusi negli Stati Uniti, in cui si palesa la volontà di Mosca di «discutere la questione degli armamenti, in uno spirito di pace». «Secondo alcune fonti» – scrive il corrispondente da New York Leo Rea – l’Urss potrebbe considerare l’opportunità di cambiare radicalmente tattica e terminare la guerra fredda, un’opinione che registriamo a titolo di cronaca». La strada verso la fine delle ostilità, come oggi ben sappiamo, sarà in realtà ancora molto, molto lunga.

L’inizio della Riforma fondiaria

Con l’applicazione della legge stralcio del 21 ottobre 1950, presso l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione in Puglia e Lucania si istituisce finalmente la sezione speciale per la riforma fondiaria. La Riforma ha tra le sue finalità quella di fornire sostegno ai contadini poveri, ma soprattutto di eseguire opere di trasformazione agraria, costituendo consorzi di bonifica, aziende sperimentali e centri di meccanizzazione agricola. Tuttora si discute sull’efficacia di tali interventi: diventato in seguito «Ente per lo sviluppo agricolo pugliese» (Ersap), verrà chiuso definitivamente nel 1993.

La grande opera dell’Amministrazione comunale per la soluzione dei problemi cittadini

Si è svolta, nella sala Giuseppina del Teatro Kursaal Santalucia, l’assemblea della sezione locale della Dc. È Vitantonio Di Cagno ad aprire i lavori con la relazione sull’attività dell’Amministrazione comunale. L’assemblea, si legge sulla «Gazzetta», approva all’unanimità l’ordine del giorno sul «risanamento della città vecchia, nella quale circa trentamila anime vivono in condizioni di vita deprecabili e inumane». Eletto nel 1946, l’avv. Di Cagno sarà Sindaco di Bari, il primo dell’età repubblicana, fino al 1952. Ricoprirà, in seguito altre cariche, tra cui quella di presidente dell’Enel, e si dedicherà anche alla poesia dialettale.