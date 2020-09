Napoli, nubifragio: cede tettoia via Pignasecca a Montesanto VIDEO

CAMPANIA - I resti di un soppalco, forse una tettoia o una veranda volata da uno dei palazzi prospicienti, hanno completamente invaso di detriti pericolosi un tratto di via Pignasecca a Napoli, quartiere Montesanto, sede di un mercatino rionale molto frequentato: è uno degli effetti del nubifragio, una vera e propria bomba d'acqua abbattutasi a Napoli. Per fortuna non si registrano feriti perché in quel momento, con la pioggia che batteva incessante, non c'era nessuno in strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.