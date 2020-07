Brescia - Roma, nubifragio prima della partita VIDEO

BRESCIA - Un violento nubifragio ha colpito Brescia poco prima della partita di calcio contro la Roma di oggi pomeriggio, sabato 11 luglio alle ore 19.30. Alberi abbattuti dal vento che in città ha soffiato fino a 130 km orari. È questo il bilancio del maltempo in Lombardia che si è abbattuto per circa un'ora nel pomeriggio in provincia di Brescia.

Una perturbazione che era annunciata dai meteorologi e che puntualmente è arrivata attorno alle 16. Scoperchiati alcuni tetti di abitazioni e strutture pubbliche in provincia. Alcuni alberi in strada si sono abbattuti su auto in sosta e in alcune zone della città le strade, anche del centro storico, si sono trasformati in fiumi anche di fango a causa dei tombini intasati. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco, ma non si registrano feriti.