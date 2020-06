Roma, incendio al Ministero del Lavoro VIDEO

ROMA - Un incendio si è sviluppato sul tetto e sottotetto dell’edificio in ristrutturazione del Ministero del Lavoro, in via Flavia a Roma. Non sono ancora chiare le cause del rogo. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del fuoco con il carro autoprotettori e il Crrc (Carro rilevamento radiattivo chimico). Al momento non risultano persone coinvolte.