Incidente sulla Palermo Agrigento all’altezza di Misilmeri dove c'è il distributore Fuel Power sulla strada statale 121 «Catanese», al km 244,600. Lo scontro è avvenuto tra un furgone frigo, un Fiat Fiorino e una terza vettura. L’uomo a bordo del Fiorino è rimasto incastrato ed è deceduto. Stanno intervenendo i vigili del fuoco per cercare di estrarlo dal mezzo. I sanitari del 118 hanno cercato di rianimarlo. Ma non c'è stato nulla da fare. Le indagini sullo scontro, l’ennesimo sulla Palermo Agrigento sono condotte dalla polizia stradale. Nel luogo dell’incidente ci sono anche i carabinieri. Il traffico nella zona è bloccato. Sul posto il personale di Anas per la gestione della viabilità e i mezzi di soccorso (filmato tratto da video Facebook - @blogsicilia).