Palermo, movida Vucciria: Leoluca Orlando, basta o chiudo VIDEO

PALERMO - Presi d'assalto, la notte scorsa, i locali della movida, a Palermo in Sicilia. Centinaia di giovani hanno rianimato la Vucciria nella prima notte di riapertura, molti dei quali non a distanza di sicurezza e privi di mascherine protettive il cui utilizzo è obbligatorio secondo l’ordinanza della Regione. «Nel giorno della ripartenza, è ripartita puntuale anche la movida selvaggia in alcune zone di Palermo, nell’assenza di controlli. Tutto questo è inaccettabile», commenta Domenico Bonanno, fondatore del laboratorio culturale e politico «Tocca a Noi» e componente della direzione di Diventerà Bellissima, che punta il dito contro «una minoranza di palermitani irrispettosi delle regole. La maggior parte dei gestori di pub e locali hanno fatto sacrifici enormi per poter riaprire nel rispetto delle norme e della salute di tutti. Allo stesso modo migliaia di clienti hanno ripreso a frequentare le zone della movida, osservando le regole. E’ inaccettabile che ci siano sacche di illegalità, dove mancano i controlli e dove non si rispettano le norme, che rischiano di mettere in cattiva luce tutto il settore e cosa peggiore, in pericolo tutta la città». «Ancora una volta gli annunci del sindaco sono rimasti tali - aggiunge -. In alcune zone della città, hanno avuto la meglio mancanza di responsabilità e assenza di controlli. Sarebbe bastato organizzare dei presidi fissi di controllo nelle zone a rischio, invece nulla è stato fatto. Orlando dia seguito alle sue promesse, attivi i controlli annunciati e mai effettuati e se necessario chiuda per intero le zone nelle quali è impossibile garantire ordine e sicurezza, lo deve ai cittadini e agli imprenditori che rispettano le regole».

MOVIDA SELVAGGIA A PALERMO, ORLANDO «BASTA O CHIUDO» - «Mi auguro di non essere costretto a chiudere alcune zone della città, dipende dal comportamento di tutti e di ciascuno». Così il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, alla luce dei casi di «movida selvaggia» registrati ieri sera alla Vucciria. «Sono costretto a ricordare a tutti - sottolinea Orlando - di rispettare le disposizioni del governo nazionale e del presidente della regione. Chiedo di aiutare le forze dell’ordine che, diversamente, sono costrette ad applicare le sanzioni rigorosissime anche la chiusura degli esercizi commerciali, mentre per quanto riguarda l’amministrazione comunale, il sindaco ha un solo potere quello di chiudere intere zone della città e mi auguro di non essere costretto a chiuderne alcune». «La città è larga c'è spazio per poter passeggiare ovunque - aggiunge -. Nessuno può giocare con la salute degli altri, la salute pubblica prima di tutto».

«Oggi - spiega il sindaco Leoluca Orlando - ho voluto fare un giro per la città per esprimere gratitudine ed apprezzamento ai tanti palermitani, alle famiglie, agli operatori economici che con il loro senso di responsabilità hanno evitato che nella nostra città si verificassero eventi tragici come successo in altre città d’Italia. Dobbiamo preservare questo patrimonio di sicurezza ed è per questo che oggi più che mai devo ricordare a tutti che bisogna rispettare le disposizioni del Governo nazionale e del Presidente della Regione. Altrimenti le Forze dell’ordine saranno costrette ad applicare sanzioni rigorosissime». «Bisogna smetterla, come si fa a Palermo, in alcune ore della sera di fare delle passeggiate assolutamente inutili tutti nella stessa strada finendo per creare le condizioni per un danno irreparabile ad una ripresa lenta ma necessaria», aggiunge il primo cittadino (video Facebook - @teleone).

CORONAVIRUS: MUSUMECI «RAGAZZI "VUCCIRIA" VEDANO IMMAGINI INTENSIVE. NON E' FINITO TUTTO» - «Come siciliani siamo stati bravi ma abbiamo dimenticato la paura, e vedevamo a Bergamo i camion dei militari stracolmi di bare. Siccome in Sicilia non abbiamo avuto i morti a bordo delle strade, oggi siamo convinti che sia finito tutto. E non è possibile. Oggi siamo convinti che sia finito tutto. E non è possibile. Alcuni di quei ragazzi che stavano in mezzo alla folla avrei voluto fare vedere quello che accadeva nei reparti di terapia intensiva con giovani ricoverati su quei letti. Possiamo goderci la ricreazione ma possiamo farlo guardandoci attorno e se c'è confusione ci spostiamo in altra strada». Lo dice il presidente della regione, Nello Musumeci ospite a Pomeriggio Cinque in onda su Canale 5 commentando le immagini della movida del mercato della Vucciria di Palermo.

A PALERMO SCATTANO CONTROLLI NELLE ZONE DELLA MOVIDA - «Dopo le immagini con centinaia di giovani alla Vucciria, a Palermo saranno potenziati i controlli nelle zone della movida a partire da questa sera». Lo annuncia Giovanni Pampillonia dirigente della divisione anticrimine della questura intervenuto in diretta ad una trasmissione di Blog Sicilia. «Chiediamo, però, la massima collaborazione agli esercenti. Sono anche loro - aggiunge - che devono controllare che nei locali e nei pressi delle attività si possano creare assembramenti. Ricordiamo che le sanzioni per i locali sono pesanti. La normativa prevede una chiusura da cinque a 30 giorni». Il funzionario di polizia invita alla prudenza non solo nelle zone della movida, ma anche nel resto della città. «Non possiamo rischiare - spiega - che il mancato rispetto della normativa possa diffondere il contagio e farci tornare indietro».

Un’ordinanza del gabinetto della questura ha predisposto già a partire da questa sera controlli in tre piazze del centro storico: in piazza Garraffello, in piazza Sant'Anna e in piazza Monte di Pietà. Saranno impiegati uomini della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia municipale per evitare quanto successo ieri sera.