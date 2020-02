Coronavirus, «Io non sono un virus, sono un essere umano»

Bendato, Masssimiliano si è fermato all'angolo di piazze e strade del centro storico di Firenze: tanti i passanti che si sono fermati per abbracciarlo.

Il video è stato postato sulla pagina Facebook Ugic-Unione Giovani Italo Cinesi e di cui ne riportiamo il contenuto testuale:

«Dopo i tanti fatti di cronaca di discriminazione e di pregiudizio in tutto il mondo verso i cinesi, Massimiliano un ragazzo italo cinese cresciuto in Italia ha voluto fare un esperimento.

Un appello all’umanità delle persone, per comunicare che in questo mondo siamo tutti uguali e soprattutto compagni dello stesso viaggio chiamato VITA!

Il virus che fa veramente paura in questo momento non è il coronavirus, ma il pregiudizio che c’è nell’aria.

Allontanate il coronavirus ma non le persone!

Il pregiudizio è figlio dell’ignoranza».