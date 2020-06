«L'anno (scolastico) che verrà»: mamme e bimbi salentini chiedono riapertura in sicurezza in un video

Trasformare le difficoltà «scolastiche» di questi mesi in poesia, adattando un testo di Gianni Rodari e facendolo recitare ad alcuni bambini salentini, tra i 6 e gli 8 anni, per trasmettere il messaggio di speranza affinché le scuole riaprano in sicurezza a settembre. «L'anno scolastico che verrà», ecco quale titolo è stato dato all'iniziativa di un gruppo di mamme, capitanate da mamma Virginia Panzera: «L'idea nasce dalle tante domande dei bimbi su cosa li aspetta dopo l'estate - racconta - con la grande speranza che si possa riaprire, perché hanno davvero bisogno di tornare a scuola. Rodari si chiedeva come sarebbe stato il nuovo anno, e io ho riscritto il testo immaginando il nuovo anno scolastico. A interpretarlo sono stati i bambini perché ho avuto la sensazione che siano stati un po' 'dimenticati' durante questa quarantena, e il fatto che ci fosse la mamma a sostituire la maestra, con i compiti e la didattica a distanza, ha mascherato la loro forte mancanza dell'ambiente scolastico. C'è anche il timore che le regole per una riapertura non tengano conto del fatto che a rispettarle dovranno essere i bambini, ai quali abbiamo già chiesto un enorme sforzo, e che non vedono l'ora di tornare alla loro bellissima quotidianità, in cui la scuola è centrale. Tante mamme hanno sposato il progetto, e il montaggio di Stelvio Attanasi ha permesso di confezionare il video in modo professionale, anche se è stato scelto di lasciare tutta la spontaneità ai bambini».

Ed ecco il testo, liberamente ispirato a una poesia di Gianni Rodari:

«Indovinami, indovino,

tu che leggi nel destino:

la scuola a settembre riaprirà?

Sì, no o “metà e metà”?

Sento dire al telegiornale

che tutti vogliono una vita normale

certo, non ad ogni costo,

perché la salute è al primo posto.

Ma se è importante pensare al mercato,

all’economia, ad Alitalia e al campionato

alla scuola chi ci pensa?

Noi non possiamo stare senza…

La mamma è in gamba, ma insegnante non è

e non può fare il lavoro di tre!

Poi non è bello star soli nella stanza

Perché degli amici sentiam la mancanza.

La scuola non può essere associata

a un computer e una videochiamata.

Non ci basta la paginetta da studiare

così che la maestra ci possa valutare.

La scuola è fondamentale nella nostra vita

ci dà sapere, emozioni e curiosità infinita.

Ci fa diventare cittadini di domani

il futuro di tutti è nelle nostre mani!

Rivogliamo l’importanza che ci spetta

e chi decide deve fare in fretta.

Per le regole che siamo pronti a rispettare

nei bambini vi dovete immedesimare.

Date alla scuola il suo giusto valore

quello che a bambini e maestre fa battere il cuore.

Con loro rivogliamo la scuola vera, quella reale

Che rende ogni nostro giorno speciale.

Per il resto anche quest’anno

sarà come i grandi decideranno»