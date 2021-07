Bari, ennesimo rogo al quartiere Japigia

BARI - Proprio mentre il comitato dei cittadini protestava in Prefettura per segnalare il diffuso fenomeno dei roghi nel quartiere Japigia, si è sviluppato l'ennesimo devastante incendio che ha richiesto ancora una volta l'intervento dei vigili del fuoco per evitare che le fiamme si propagassero in tutta la zona. La gente è stanca dei continui roghi e sollecita interventi per la sicurezza e la tutela dell'ambiente.