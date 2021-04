Ospedale Monopoli-Fasano: sul tetto sventola il tricolore

«La Puglia ha in costruzione diversi ospedali, alcuni sono a buon punto, quello di Monopoli e Taranto su tutti. Sono qui per dire grazie alle maestranze, nel bene o nel male la faccia è sempre la mia ma dietro le grandi cose che fa la Puglia non c'è solo il presidente. L’ospedale di Monopoli-Fasano sarà uno dei più belli mai costruiti. Ci sono tanti bravissimi medici e ribadisco il mio invito a tornare in Puglia: tutti quelli che hanno voglia di tornare questo è il momento giusto». Lo ha detto il governatore pugliese Michele Emiliano partecipando alla cerimonia nel cantiere del nuovo ospedale in costruzione tra Monopoli e Fasano.

Il nuovo ospedale sorge su una superficie pari a 17.800 metri quadri. La struttura disporrà di 299 posti letto sviluppati su tre livelli, 150 camere di degenza, 5 sale operatorie, parcheggio per 1.150 posti auto, impianti fotovoltaici e potrà servire un bacino d’utenza di oltre 260mila persone.

L’ospedale potrà contare anche su 10 sale con apparecchiature di ultima generazione (2 Tac, 2 RM, 2 RX, 2 mammografi, 2 ecografi), oltre a un «pacchetto» tecnologico dedicato al Pronto Soccorso, con 1 sala Tac, 2 sale RX e 1 sala ecografia. Sono previste, inoltre, 3 sale per Endoscopia, 2 sale per Cardiologia invasiva e Radiologia interventistica, più 3 sale per chirurgia ambulatoriale e 2 per la chirurgia laser. Sono trascorsi circa 840 dei 1094 giorni di cantiere previsti. Per l’assessore alla Sanit, Pierluigi Lopalco, il nuovo ospedale «consentirà di avere ulteriori 300 posti letto utili per ampliare e ammodernare la rete ospedaliera della nostra Regione. È un’opera importante - ha rimarcato - inserita in un contesto fantastico. Bisogna sottolineare anche che questo progetto, in una situazione ambientale così delicata, non comporterà alcun impatto visivo». "E' una giornata che segna un momento importante», ha sottolineato il manager Asl Bari, Antonio Sanguedolce. L'edificio è realizzato su una superficie di 17,8 ettari ed è un esempio di «green architecture», secondo l’idea progettuale dell’"ospedale in un parco».