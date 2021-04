Conversano, scempio di ulivi e muretti a secco: ambientalisti in protesta

Uniti per protestare contro gli scempi di ulivi secolari, muretti a secco, macchia mediterranea e specchie che stanno modificando il paesaggio naturale. È la manifestazione messa in piedi questa mattina a Conversano dagli ambientalisti, in piazza XX Settembre e nell'aula consiliare del Comune. Si chiede anche lo stralcio della discarica Martucci dal prossimo Piano Regionale per la gestione dei rifiuti.