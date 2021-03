Potenza, nonnina di 104 anni si vaccina contro il Covid: «Sono contenta. L'importante è stare bene»

POTENZA - Maria Lucia Coviello, nonnina di 104 anni nata ad Avigliano (Potenza), il 14 luglio 1916 e residente a Potenza ha completato oggi la somministrazione del vaccino anti Covid. È stata accompagnata per la vaccinazione dalla nipote Angela Vaccaro e a inoculare la seconda dose, così come per la prima, è stato Angelo Galeandro, infermiere di Laterza, del 118 Basilicata reparto elisoccorso di Matera. Al momento del richiamo la nonnina, che ha lavorato tutta una vita nei campi, ha detto di essere stata contenta di essersi vaccinata: «L'importante è stare bene».