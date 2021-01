Monopoli, barchetta finisce contro peschereccio e affonda: salvato 70enne

Una barchetta con a bordo un pensionato 70enne è affondata dopo essere entrata in collisione con un peschereccio, all'imboccatura del porto di Monopoli (Ba), all'altezza del Faro Rosso. L'anziano fortunatamente è stato tratto in salvo, per il mezzo non c'è stato nulla da fare. Il fondale in quel punto è profondo circa 8 metri, e l'uomo ha riportato alcune ferite in volto, ma le sue condizioni generali sono discrete.