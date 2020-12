Corato, piatti caldi e solidarietà: cenone di Capodanno garantito ai meno fortunati

CORATO - Per Pasquale cucinare è sempre stato un gesto d’amore. Mettere a disposizione le sue doti di chef anche per i più bisognosi è ormai diventata la sua missione. Quello che vi raccontiamo non è il solito gesto caritatevole di fine anno compiuto in questo periodo quando tutti (o quasi) sono portati ad essere più buoni. La storia di Pasquale Leone è quella di uno chef coratino di 40 anni che gestisce oramai da un lustro «Mr.Chicken», una rosticceria take away con servizio a domicilio e apertura anche a pranzo, diventata in così breve tempo un ghiotto punto di riferimento in tutta la provincia di Bari e non solo.

Pasquale oltre che saperci fare dietro i fornelli, in più circostanze ha dimostrato il suo grande cuore per le persone che soffrono e sono in difficoltà. Quest’anno, oltre che a Natale, anche in occasione del tradizionale cenone di fine anno, ha pensato bene di consegnare pasti caldi preparati nel suo locale a chi ha bisogno di aiuto anche per riuscire a mangiare almeno una volta al giorno.

Sono diversi i clienti bisognosi (Pasquale li chiama «speciali») che «Mr.Chicken» di Corato rifocillerà anche per il cenone di San Silvestro. Ognuno con il suo fardello di sogni spezzati, alle prese con le quotidiane difficoltà della vita. La pandemia da coronavirus, purtroppo, si è dimostrata non solo un’emergenza sanitaria ed economica ma anche sociale.

«Ho pensato che qualcuno potrebbe aver bisogno ed io ci sono, ecco tutto», spiega lo chef coratino che nella sua mini azienda di Corato, ormai in espansione (un’altra sede in franchising sta per essere aperta nella vicina Ruvo di Puglia) oltre che preparare e sfornare prelibatezze del territorio e siciliane, offre una opportunità lavorativa a otto giovani tutti di età compresa tra i 20 ed i 45 anni e tutti desiderosi di riscattare le proprie disavventure personali e familiari attraverso un lavoro onesto.

«Ho passato periodi bui nella mia vita dovuti a scelte sbagliate e amicizie sbagliate, ma posso testimoniare che nella vita si può cambiare e si può scegliere il meglio per se stessi e per le persone a noi care. Conosco tanti che passano troppo tempo a pensare agli errori del passato», racconta Pasquale Leone che è anche membro della Federazione Italiana Cuochi.

«Diabolico - continua - non è ripetere gli errori ma continuare a recriminare o rimpiangere. Se hai fatto un errore fai tesoro della lezione, chiedi scusa e fai qualcosa per rimediare. Io, grazie al supporto di mia moglie Rosalba, dei miei figli Serena, Aldo e Noemi, e dei miei genitori Aldo e Angela, ho voluto creare “Mr. Chicken”, puntando sui giovani come me e, sfruttando la mia esperienza nell’arte del girarrosto sulla legna (rigorosamente faggio o eucalipto o ulivo, ndr), ho voluto creare qualcosa di innovativo, sempre rimanendo attaccato alla mia terra, alle tradizioni e all’orgoglio di essere pugliese».

Pasquale, proprio grazie a «Mr. Chicken» e supportato da una grande fede e dalla sua famiglia, ha avuto la possibilità di riscattarsi e la stima che nutrono in «bapo» (papà, come lo chiamano nel locale) i suoi collaboratori ne è una testimonianza.

Adesso Pasquale, come detto, continua ad aiutare i più bisognosi e lo fa non solo a Natale e a Capodanno ma tutto l’anno. Nel suo locale ha creato una sorta di banco alimentare per chi non può permettersi un piatto caldo. Chi non ha la certezza di un pasto quotidiano entra, si siede e mangia. Oppure chiama e «Mr. Chicken» glielo porta a casa. Tutto gratuitamente.

In questo periodo, a causa della pandemia, Pasquale e i suoi collaboratori distribuiscono i sacchetti con i pasti tra i vari bisognosi della città: anziani soli, extracomunitari, persone che non riescono a sbarcare il lunario per tanti motivi.

«Queste persone speciali – dice Leone - acquistano speranza vera quando riconoscono nel nostro sacrificio un atto di amore gratuito. Certo, molti si avvicinano a noi anche perché stiamo distribuendo loro il cibo, ma ciò di cui hanno veramente bisogno va oltre il piatto caldo o l’arrosto che offriamo. Queste persone speciali hanno bisogno delle nostre mani per essere risollevati, dei nostri cuori per sentire di nuovo il calore dell’affetto, della nostra presenza per superare la solitudine».

Un gran bell’esempio di altruismo e solidarietà quello che offre Pasquale con il suo «Mr. Chicken». Fanno riflettere le sue parole prima di lasciarlo al consueto giro di distribuzione…di bontà: «Bisognose sono persone a cui andare incontro ogni giorno dell’anno e non numeri a cui appellarsi per vantare opere e progetti».