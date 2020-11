Lecce, sequestrata discarica abusiva di rifiuti speciali

LECCE - I Carabinieri del Noe di Lecce hanno sottoposto a sequestro preventivo d’urgenza un’area sulla provinciale Villa Convento-Lecce, all’interno della quale era stata realizzata una discarica abusiva di rifiuti speciali non pericolosi, di circa 20.000 metri quadri, all’interno di una cava di estrazione di calcare in fase di recupero ambientale. I militari hanno accertato che il materiale di riempimento era costituito da inerti da demolizione con traverse ferroviarie in cemento, ancora con i ferri d’armatura, insieme a rifiuti in plastica, canaline e secchi all’origine contenenti pitture e colle da edilizia, nonché pezzi di sanitari e vario materiale di demolizione. Il legale rappresentante della ditta è stato denunciato a piede libero per i reati di discarica abusiva di rifiuti speciali non pericolosi. Il valore del sequestro ammonta a 100 mila euro.