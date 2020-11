Bitonto, parroco rimprovera anziano senza mascherina: il video in dialetto fa il giro del web

«Se arrivi da morto in chiesa, poi non dire che è stato Cristo»: è questo, in poche parole, il succo di quello che ha detto il parroco che ha celebrato la messa di Ognissanti nella Parrocchia-Santuario Santi Medici di Bitonto (Ba) riferendosi a un anziano che aveva incontrato poco prima per strada senza mascherina. E l'ha fatto in dialetto, ricordando anche l'episodio del gruppo di amici che si è ritrovato in autogrill ad Acquaviva delle Fonti per festeggiare un compleanno, in un video che sta girando in queste ore nelle chat pugliesi. Un modo colorito ma efficace per ricordare di rispettare le regole.