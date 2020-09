«Sinceramente, Raffaele»: Fitto si avvia alla chiusura della campagna elettorale con un video emozionale

“Sinceramente Raffaele”. Così si chiude il video emozionale di Raffaele Fitto, candidato presidente e della Puglia del centrodestra. Nel racconto per immagini il politico di Maglie rivela per la prima volta passaggi intimi della sua biografia. Mostra la foto con la maglia giallorossa quando sarà ragazzo voleva fare il calciatore e rivela come la morte in un incidente stradale del padre Toto’ e del suo autista lo abbia portato alla scelta di proseguire un impegno civile per il territorio. Il filmato, curato dall’agenzia Concenso, nel quale compare anche la moglie Adriana, si conclude con la promessa di impegnarsi per dare un futuro in Puglia ai giovani cresciuti nella regione.