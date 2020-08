Ballando in giro per le più belle città pugliesi: così l'idea di Piero è virale

Unire la passione per il ballo alla bellezza della Puglia: nasce così #ballandoperlacittà, idea portata avanti da Piero Bongermino, titolare di una scuola di ballo e immortalata in un video che ormai è diventato virale sul web. Obiettivo? Promuovere il nostro meraviglioso territorio e dare un po' di allegria a chi segue questi danzatori vagabondi.

“È un’iniziativa – spiega Bongermino – no profit che mi ha permesso di abbinare il mio amore per la danza al territorio, alle tradizioni, al cibo pugliese. Questa idea consiste nell’andare a girare video di ballo nei paesi più piccoli e belli della Puglia, con il gruppo delle mie allieve che si sono rimesse in gioco dopo che la vita, sopratutto con alcune di loro, è stata poco clemente”. Ci sono donne di tutte le età che si divertono, ballano e cantano al ritmo della hit estiva, Karaoke, di Alessandra Amoroso e dei Boomdabash.

“Il primo filmato – prosegue il Maestro – è stato amatoriale e, dato il successo sui social, per la seconda tappa mi sono messo in cerca di sponsor e ho pagato un fotografo professionista affinché mettesse in risalto al meglio la meravigliosa zona Torre Mattoni , e quindi l’abbiamo girato a Marina di Ginosa (TA). Il video è diventato virale ottenendo circa 40 mila visualizzazioni e oltre 750 condivisioni in meno di una settimana”. Ecco qui il risultato.