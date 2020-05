Fase 2 a Capurso, il parroco diventa assistente di volo: così «guida» i fedeli in chiesa

BARI - Con la Fase 2 si ritorna in chiesa con le messe aperte: ma i fedeli saranno disciplinati e manterranno le distanze di sicurezza? Nessuna paura. A guidarli nella chiesa di SS Salvatore di Capurso ci pensa Don Tonio che in un ironico video pubblicato su Twitter si improvvisa assistente di volo. Così, armato di guanti e mascherina, al centro della navata inizia a segnalare quali sono le vie d'uscita, proprio come fanno le hostess in aereo. Un momento divertente immortalato sui social che sta facendo il giro del web. Il parroco ironizza: «Ridiamoci su». Alla fine da assistente spirituale ad assistente di volo, il passo è breve.