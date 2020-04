Corato, «gelato della Libertà» donato agli operatori sanitari

CORATO - Quello di ieri, è inutile negarlo, è stato un 25 aprile decisamente diverso con una pandemia in corso e tutta l’Italia in quarantena. Banditi cortei e manifestazioni, gli italiani hanno celebrato diversamente la festa della Liberazione: eventi online, flash mob dai balconi e cori che hanno intonato «Bella ciao», bandiere italiane e fazzoletti rossi esposti dalle proprie abitazioni per ricordare la Resistenza, la grande lotta degli italiani.

E c'è chi ha voluto ricordare il 25 Aprile in modo insolito, realizzando un gelato tricolore e tri-gusto da dedicare ai nuovi partigiani e partigiane, che non combattono con le armi tradizionali ma con i soprascarpe, le tute, i guanti, le mascherine, con la loro competenza e la loro particolare umanità, con questo nuovo spirito di solidarietà. Combattono per liberarci da questo male estremo chiamato Covi-19.

Alessandro Leo, noto maestro gelataio e titolare della gelateria «Alexart» di Corato, ha realizzato 400 coppette di gelato della Liberazione e, grazie all'auslio dei volontari della Misericordia coratina, ha voluto donarle al personale sanitario del presidio ospedaliero «Umberto I» di Corato e del «Vittorio Emanuele II» di Bisceglie, quest'ultimo centro di riferimento nella provincia BAT per la gestione dei pazienti positivi o con sospetto di positività al Coronavirus.

«Un gesto di gratitudine simbolico nei confronti di tutti quegli operatori sanitari che stanno lavorando e resistendo, facendo l’impossibile in queste settimane interminabili. Il gelato - spiega Alessandro Leo - porta con sé felicità ed un sorriso. Ecco, il mio intento è stato proprio questo in un momento difficile per tutti, specie per chi lotta ogni giorno nelle corsie degli ospedali per salvare vite umane».