«Blowin' in the wind» il potere curativo della musica nel video del collettivo Artists from Puglia

Una canzone per la libertà, per tutte le risposte che sfuggono e vengono portate via nel vento. Un collettivo di artisti, musicisti e cantanti pugliesi, coordinato dal cantautore Larocca e dal pianista Nicolò Petrafesa, ci racconta della speranza e del potere curativo della musica attraverso le parole e le note di 'Blowing in the Wind' di Bob Dylan. Un progetto spontaneo, sincero e

collettivo che ha visto musicisti noti della provincia di Bari e dell’Alta Murgia unirsi e partecipare, ognuno attraverso i mezzi di cui disponeva da casa.

La musica è emergenza, è voglia di raccontare, di raccontarsi ed è assolutamente straordinario come una canzone scritta nel 1962 da Bob Dylan, sia ancora così attuale e riesca a raccontare il presente, attraversando incolume il tempo. Il progetto è stato impreziosito dall’artista e illustratore emergente Vito Carnimeo che ha sviluppato un concept e delle illustrazioni che raccontano, con estrema sintesi, il paesaggio silenzioso ma carico di speranza, dei nostri paesi e città in questi giorni. E nel videoclip, online da oggi, 17 aprile, il potere evocativo di un palazzo di una città qualunque, di una delle tante città vuote e semideserte in cui ad illuminarsi sono solo le luci degli appartamenti. E così gli artisti pian piano aprono le proprie stanze alla musica e condividono insieme arte e speranza.

Versi e musica di Bob Dylan

Prodotto da: Murgiahub Soc. Coop. e Place to be Records

Diretto e realizzato da Larocca

Il collettivo: Larocca voce e backing vocals, Fabrizio Piepoli voce, Chiara Ianora voce, Nicolò Petrafesa piano,

Carmine Calia tastiere, Gaio Ariani chitarre, Francesco Leoce basso, Graziano Pennetta batteria, Giovanni Gramegna

mix e mastering, Vito Carnimeo (@vitq) illustrazioni.

Supporto: Sandro Varvara, Carla Bavaro, Linda De Orsi, La Fabbrica del Suono, Organic.