Il brano «Meraviglioso» diventa «Pericoloso»: la band pugliese Senseoflife contro il Coronavirus

«Pericoloso/ ma come non ti accorgi di quanto uscire sia pericoloso...». Sulle note di "Meraviglioso» di Domenico Modugno, un complesso pugliese, la Senseoflife Band, ha postato su YouTube un ironico appello a stare in casa. Citati pure Decaro ed Emiliano con i loro divieti e il sindaco di Mola, Giuseppe Colonna, che usa i droni per scoprire gli assembramenti.

Ciascun musicista ha suonato e cantato la sua parte da casa, come ormai è diventato comune in tutto il mondo: audio e video sono stati poi messi insieme. Autore del progetto è il leader della band, Paolo Daniele, di Mola, musicista teatrale, con all’attivo collaborazioni con Monica Guerritore e Caparezza. Canta la vocalist Lisa Angelillo: nel video si vede pure Russell Russel, altra voce della band, cantante e coreografo della Rai degli anni Ottanta.

«Pericoloso» è un modo per sorridere sull'emergenza, che per i musicisti però è particolarmente dura. «Continuano ad arrivarci disdette di concerti - racconta Daniele -. Ci spostano le date più avanti in estate. Ma chissà se anche allora potremo suonare per il pubblico. E intanto, i concerti di primavera li abbiamo persi».