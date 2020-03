La forza dei sorrisi di pazienti e sanitari del San Carlo di Potenza va oltre le mascherine

POTENZA - Anche nei momenti più complicati, la speranza e il sorriso non devono mai mancare. È il messaggio di questo video, realizzato dal gruppo sanitario del Pronto Soccorso del San Carlo di Potenza e in particolare da una infermiera del triage, Katia Larocca che si è occupata del montaggio. L'idea è quella di collezionare spicchi di quotidianità al tempo del Coronavirus. Una quotidianità fatta non solo di preoccupazione e malattia, ma di voglia di farcela, uniti. Tutti insieme per l'Italia. Ed è così che medici, sanitari e pazienti, nei pochi momenti liberi dall'emergenza, si lasciano immortalare scambiandosi sguardi e sorrisi. Sorrisi supportati anche dalle famiglie e dai bambini che li attendono ogni giorno a casa a braccia aperte. E con le note di Imagine di John Lennoon, questo messaggio non può che scaldare il cuore.