Bari, Sisto (FI): ecco la canzone «Resta a casa». Ricordando «eroi che salvano vite»

L'occasione è stata la festa del papà, ma la finalità era ribadire la necessità di restare in un modo abbastanza originale. Rimaneggiando il testo della canzone fatta per Natale, ma adattata all'epoca del Coronavirus. E così Francesco Paolo Sisto, avvocato e parlamentare di Forza italia, autore di testi e musica - insieme alla figlia Serena - del brano «Onorevole Natale» cantato con una quindicina di parlamentari di diversi schieramenti, ha deciso di rieditare il testo e pubblicarlo oggi, festa di San Giuseppe. Con un pensiero rivolto anche a «quegli eroi che giorno e notte Danno la vita per salvare altre vite».

Di seguito il testo della canzone:

“Resto a casa”

Vivi quest’angoscia

Dura, non ti lascia

Ma sorridi e credi più in te stesso

Non puoi passeggiare

Niente gite al mare

Tutto e tutti chiusi qui.

“Lavati le mani”

Non è indifferenza

Senti tutti intorno a te

Non è tempo perso

Quello che hai trascorso

Il futuro passerà da qui

Resto a casa

Per te amico mio

Resto a casa

Con te che grazie a Dio

Non mi tocchi

E (così) sconfiggi la paura

Poi cantiamo le solite canzoni

Urlando dai balconi

Resto a casa

Con te amore mio

Resto a casa

E faccio tutto io

Lavo i piatti

Cucino gli spaghetti

Faccio la spesa

Finisco finalmente

“Il nome della Rosa”

Resto a casa

Con il cuore mio che batte

Batte solo per quegli eroi che giorno e notte

Danno la vita per salvare altre vite

Restiamo uniti

Se ci vogliamo bene

Nessuno mai più morirà .