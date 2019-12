Pogorelich il gigante del piano incanta Bari al Petruzzelli: applaudito dalla folla

BARI - Ivo Pogorelich, chiamato a sostituire la sua storica sostenitrice Martha Argerich, ieri sera ha letteralmente stregato il pubblico del Petruzzelli eseguendo il Concerto n. 2 in fa minore per pianoforte e orchestra op. 21 di Chopin con la Franz Liszt Chamber Orchestra. Ma ha anche sbalordito i presenti per il suo stile fuori dalle righe. Come mostrano le immagini, mentre la gente affluiva si è messo a provare da solo passaggi alla tastiera sul palco, vestito da boscaiolo dell'est europeo e con tanto di sciarpone e papalina. Come nulla fosse. Si è ripresentato all'intervallo dopo la prima parte della serata, preparandosi a esordire, non disdegnando anche un passaggio in platea, riprovando a basso volume al piano, ma stavolta in frack. Come se non fosse la superstar planetaria del pianoforte che veneravano spettatori e solisti accorsi a carpire segreti. Ha scimmiottato, zittendoli, alcuni spettatori in prima fila, con smorfie stranissime. Nel diluvio di ovazioni e di applausi ha offerto dinoccolato le spalle, o il fianco, parlottando con il direttore d'orchestra o con il violista, come se non stesse accadendo nulla, come fosse in attesa di un bus. E all'uscita dal retro del Petruzzelli "Ivo il Divo", com'era soprannominato già negli anni Ottanta, non è stato da meno, fissando gelido i fan adoranti con i suoi occhi croati di ghiaccio: "Mi chiamo Claudia", ha detto una ragazza porgendogli il programma del concerto per l'autografo. E lui, impassibile: "Ah, io mi chiamo Ivo". Ha freddato anche un ammiratore incontenibile che lo ha costretto, come tanti altri, a un selfie: "Complimenti, questo ti farà molto bene alla salute". Poi si è dileguato senza un sorriso con gli scarponi da escursionista totalmente slacciati e il camicione a quadroni in felpa da caccia al daino.