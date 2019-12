Bari, borsone sospetto su panchina davanti alla stazione: traffico bloccato, zona transennata

Allarme bomba stasera in piazza Moro, a Bari, nei pressi della stazione. Poco dopo le 21 è stata segnalata la presenza di un borsone sospetto su una panchina nella piazzetta del capolinea dei bus dell'Amtab. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia locale, seguiti dai Vigili del fuoco che hanno mobilitato due squadre di cui una unità speciale Nbc. Per precauzione mezza piazza Moro è stata chiusa al traffico e le auto deviate a sinistra della fontana impedendo anche il passaggio ai pedoni. La zona è stata transennata in attesa dell'arrivo degli artificieri.