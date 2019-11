Da Bari con "Più di una Regina" al palco di Capodanno con Bolle: lo show con Giovanna Pagone

BARI - La Puglia come fucina di giovanissimi talenti: è in arrivo il 9 e il 10 novembre al Teatro Forma di Bari lo spettacolo "Più di una Regina" tratto dall'omonimo libro di Onofrio Pagone, edito da Progedit. La particolarità dello spettacolo è che è realizzato interamente da giovani under 30 tutti pugliesi, o quasi. Dalla ballerina protagonista che ha prodotto l'ideazione coreografica, Giovanna Pagone, passando per i tre musicisti in scena Alessandro Campobasso alla batteria, Stefano de Vivo alla chitarra elettrica e Gianluca Aceto al basso, fino a chi si è occupato degli arrangiamenti musicali come David Macchione e della grafica curata da Agatha Bux, tutti i partecipanti sono di Bari. Li abbiamo incontrati per raccontarci qualche chicca dello show: «Uno spettacolo inusuale - l'ha definito Gian Crò voce recitante e regista dello show, giovane promessa del teatro di origine campane - dove recitazione, danza e musica rock di fondono in un unicum. Tutti fanno tutto in scena, non ci sono ruoli definiti. Insomma ne vedrete delle belle».

"Più di una regina" racconta la storia vera di una donna di cinquant’anni affetta, da metà della sua vita, da sclerosi multipla. La disabilità progressiva nulla toglie alla bellezza della vita, narrata in parole e musica e interpretata con passo coreutico in un assolo femminile intenso, realizzato da Giovanna Pagone che per la prima volta torna in patria come coreografa di sé stessa. La ballerina, nonostante la giovane età, è stata scelta anche per ballare a Capodanno sul palcoscenico della Rai in compagnia di Roberto Bolle. «È stato un lavoro duro e faticoso immedesimarsi in questo personaggio che ha mille sfaccettature - racconta Giovanna - c'è la Maria Elena moglie, la Maria Elena madre e la Maria Elena donna fragile e malata ma che guarda la vita sempre con un sorriso. Devo ringraziare il regista che si è fidato ciecamente di me, se sono riuscita a portare a termine questo arduo compito. Noi ci crediamo e speriamo che il pubblico ci dia il suo feedback positivo».

«L’obiettivo dello spettacolo - sottolinea Gian Crò - è quello di approcciarsi ad una tematica così complessa come la SLA con un sorriso, ma mentre sorridi hai modo di riflettere, perché la vita è una e, in quanto tale, non viverla al meglio significherebbe mancarle di rispetto. In scena gli spettatori troveranno un attore, una ballerina e tre musicisti accompagnati da un habitat musicale dal ritmo rock perché, a mio giudizio, suscita un senso di rivalsa e di carica che spesso viene meno nei momenti più bui ed, inoltre, entra in contrasto con la tematica drammatica del libro». Lo spettacolo sarà presentato oggi alla Feltrinelli di Bari alle 18.30.