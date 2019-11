«Vaccinati, non farti influenzare»: ecco lo spot con Lino Banfi

È Lino Banfi il volto che consiglia agli 'over 65' e alle persone a rischio di proteggersi contro il virus influenzale per «proteggere anche gli altri». " Vaccinati, non farti influenzare" è il motto della nuova campagna vaccinale lanciata dalla Regione Puglia: il video è diretto dal regista Alessandro Piva.

E in occasione della presentazione dello spot alla stampa, Lino Banfi aveva scherzato: «Quando si è davanti ad una bella impresa non ci si può tirare indietro. Essendo io nonno d’Italia, se lo spot piace ad altre Regioni lo possiamo esportare, ma ho chiesto a Emiliano di farmi da agente perché in quel caso voglio essere pagato. Scherzi a parte, questo spot l’ho fatto con amore e spero di averlo fatto bene». Piva ha ammesso che lavorare con Banfi «è stato un orgoglio, io e Lino abbiamo voluto dare il nostro contributo».