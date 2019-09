Bari, il tenore crolla sul palco alla prima del Barbiere di Siviglia al Petruzzelli

BARI - Piccolo incidente alla prima del Barbiere di Siviglia al Teatro Petruzzelli di Bari: il tenore Paolo Bordogna ha avuto un colpo di tosse ed è stato sostituito in corsa sul palco. Il cantante ha superato brillantemente l’impasse di un attacco fortissimo di tosse nel bel mezzo del duetto con Rosina risoltosi in un trionfo di applausi e di simpatia dal pubblico. Ma nel secondo tempo è stato sostituito dal titolare nel secondo cast, Filippo Polinelli. Eccolo mentre si accascia sul palco dopo l'incidente.

Un'inizio frizzante per un allestimento 'moderno nel pieno rispetto della tradizione': è quello del 'Barbiere di Siviglià di Rossini una nuova produzione della Fondazione Petruzzelli che, con la regia di Pier Luigi Pizzi, che ha curato anche le scene e i costumi, e la direzione orchestrale di Renato Palumbo, è andato in scena stasera alla presenza di Gianluca Sole, commissario del governo per il risanamento delle fondazioni lirico sinfoniche. Le luci sono state curate da Massimo Gasparon, il coro diretto da Fabrizio Cassi. Con questa opera si è aperta la tranche autunnale della stagione 2019 del politeama che prevede, ancora fino a dicembre, la presentazione di tre opere, di uno spettacolo di balletto e, in chiusura il 18 dicembre, di 'Bohemè di Puccini.

Pier Luigi Pizzi, in un incontro aveva raccontato che il Barbiere «è un’opera magistrale, paradigma di vari generi teatrali, e metterla in scena esige un grande rispetto per Rossini, si deve lavorare per sottrazione, eliminando tutto quello che è stato aggiunto nel tempo, un’operazione filologica. La regia deve essere fedele a quanto voluto da Rossini». Pizzi non approva le modernizzazioni forzate delle opere liriche «è altro che deve attirare i giovani verso il mondo della lirica - ha detto - qualcosa che sia più vicino alla sensibilità che alla spettacolarizzazione. Io guardo al passato, vivo il presente ma ho nostalgia del futuro. Il nuovo che proponiamo deve sembrarci già avvenuto».

E così ha magistralmente immaginato e realizzato una Spagna (Siviglia) luminosa, caratterizzata da elementi classici, ampi terrazze, balconate, colonne, accostati ad arredi moderni, tutto di un bianco abbacinante, in cui fa agire i personaggi che invece indossano colorati abiti d’epoca. L’effetto è di grande raffinatezza ed eleganza. E Pizzi che - ha ancora sottolineato - dagli artisti 'pretendo il massimo per raggiungere la perfezionè, guida in scena i personaggi accompagnando abilmente i loro stati d’animo. Il pubblico ha accolto con calore questa bella regia e applaudito i giovani interpreti: Aya Wakizono (Rosina), Giorgio Caoduro (Figaro), Mert Süngü (Il Conte di Almaviva ), Paolo Bordogna (Don Bartolo), Mariano Buccino (Don Basilio), Armando De Ceccon (Ambrogio). Sono in programma repliche domani, il 17, 18, 19, 20, 21 e 22 settembre.