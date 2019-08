Bari, ecco il nuovo consiglio comunale: facce nuove e «vecchie»

Debutto per il nuovo consiglio comunale di Bari del Decaro bis a tre mesi dalle elezioni. Nell'aula Dalfino si sono insediate le nuove assise che vedono il consiglio rinnovato per poco più dlela metà: 19 sono le new entry, tra queste la consigliera Silvia Russo Frattasi protagonista di un singolari pari (503 voti) con il suo cugino Alessandro Russi (detto Micio) salvo poi spuntarla per un paio di voti alla proclamazione ufficiale.

Nel corso della riunione si sono alternati gli interventi dei rappresentanti delle singole liste presenti in consiglio comunale.

La seduta, oltre che per posa a fotografi e telecamere, è stata occasione per la nomina del presidente del Consiglio comunale: la scelta dovrebbe ricadere sul pd Angelo Cavone che ha guidato l'aula Dalfino nell'ultimo anno e mezzo della scorsa consigliatura dopo le dimissioni di Di Rella traghettato al centrodestra. Gli altri due papabili erano Marco Bronzini, per il quale è pronta una delega all'Istruzione per la città metropolitana e la giovanissima lady preferenze dem, Elisabetta Vaccarella considerata però troppo giovane.

La vicepresidenza spetterebbe alla Lega, il partito della minoranza (12 consiglieri su 36) che ha riportato il maggior risultato elettorale: nella lista Salvini ci sarebbero in lizza due nomi, quello dei più suffragati, Fabio Romito e Michele Picaro.