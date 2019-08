Monopoli, un «carillon vivente» in onore della Madonna della Madia

MONOPOLI - Pronti per i festeggiamenti della protettrice di Monopoli: in occasione della festa ecco che spunta uno spettacolo unico, dal sapore retrò. Come mostrano le immagini la festa ha preso il via con un carillon vivente accompagnato da un pianoforte meccanico munito di ruote e motore che si muove sulle note musicali guidato da un pianista in abito settecentesco mentre una ballerina balla sulle punte in tutù. Tutto come fosse un vero carillon, ma in formato gigante. Uno spettacolo già replicato con successo mille volte in 24 differenti nazioni, anche oltre oceano.

A spingere l'interruttore della festa della Madonna della Madia però è stato il presidente del comitato festa, Flavio Petrosillo, accendendo le luminarie di mille colori.



Il clou della festa invece è fissato per domani, dopo la messa in cattedrale, alle 20.30, al Porto, arrivo della zattera con l’icona bizantina odigitria della Madonna localmente detta della Madia. Il vescovo, Giuseppe Favale, ripete il gesto del suo omologo Romualdo che la notte del 16 dicembre del 1117 accolse per la prima volta in città la preziosa icona il cui quadro originale è ancora custodito in cattedrale. E le travi della zattera servirono per completare le coperture dell’allora erigenda chiesa romanica.

La festa si alterna tra sacro e profano. Fuochi d’artificio, gente e preghiere al Porto. In piazza luminarie e processioni.

Flavio Petrosillo si dice soddisfatto del lavoro fin qui fatto «la gente si è complimentata delle luminarie ancor prima di vederle completamente finite».

E per venerdì 16 Agosto, dalle 21.30 in poi, è il momento del concerto di Luca Carboni. Uno dei più amati cantautori italiani che fa tappa in piazza V.Emanuele II con il suo «Sputnik Tour», per il concerto conclusivo della festa patronale della città. In concomitanza con l’arrivo del cantante bolognese che ha segnato la storia della musica italiana si prevede un grande afflusso di gente. E per questo Giulia Cazzorla consigliera comunale del M5s, chiede di portare a tre i «park and ride» e di aggiungere a quello attivo in zona tendopoli Pagano e via Nievo, quello del Polivalente attivo fino allo scorso anno e attualmente soppresso.