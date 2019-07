Sannicandro di Bari sott'acqua dopo temporale: strade allagate come fiumi

BARI - Un violento temporale si è abbattuto nel Barese: questa volta a finire sott'acqua per colpa del maltempo che in queste ore sta flagellando la Puglia, è Sannicandro di Bari. Come mostrano le immagini, segnalateci da un nostro lettore, la città è completamente allagata: le strade sono diventati fiumi in piena. Questa è la situazione in via Generale Mondelli dove le auto sono state trascinate via dalla pioggia: otturata la fogna bianca a causa della pendenza del tratto.

Nel frattempo il maltempo continuerà a sferzare nel week-end la provincia barese con forti temporali previsti anche nel resto della Puglia. A confermarlo è una nota della Protezione civile, che ha aumentato l'allerta meteo che da gialla è passata ad arancione per il rischio idrogeologico.

In particolare il pericolo maggiore derivato dagli acquazzoni si concentrerà dalle 14 di oggi, sabato 13 luglio, e per le prossime 18 ore, quando sono previste "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale o temporale soprattutto nei tratti costieri" si legge. E tra i fenomeni che potrebbero accompagnare il maltempo, è citata la grandine, che già aveva provocato forti danni a Bari e in provincia nella giornata di mercoledì. La situazione migliorerà nella giornata di domenica, quando l'allerta meteo scenderà di un livello di intensità (gialla). Dalle 8 del 14 luglio e per le successive 12 ore sono previste "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale al mattino sui settori costieri".

Anche in questo caso i fenomeni potrebbero essere accompagnati da locali grandinate, frequente attività elettrica, forti rovesci e raffiche di vento.