La Notte della Taranta incanta Washington: ronde e tamburelli al'ambasciata italiana negli Usa

La Notte della Taranta incanta Washington: ospiti dell’Ambasciata italiana e dell’Istituto italiano di Cultura nell’ambito degli eventi programmati per la terza Settimana del Cibo italiano nel mondo, i musicisti e i danzatori hanno conquistato il pubblico a ritmo di tamburello.

Riconosciuta ambasciatrice ufficiale della pizzica, La Notte della Taranta, a distanza di un mese dal Columbus Day e dal Gran Galà del Niaf, anche in quest’occasione ha rappresentato la Puglia che in America ha promosso le eccellenze enogastronomiche valorizzando gli itinerari turistici regionali anche in connessione con l’Anno del Cibo celebrato nel 2018.

Diretti dal maestro Daniele Durante, i musicisti Roberto Chiga (tamburello), Roberto Gemma (fisarmonica) Giuseppe Astore (violino) Gianluca Longo (mandola) Antonio Amato (voce e tamburello) e i ballerini di pizzica Cristina Frassanito e Stefano Campagna hanno proposto una selezione di brani tra i più amati della tradizione musicale salentina coinvolgendo i 300 ospiti dell’Ambasciata in una grande ronda di pizzica. La delegazione è composta anche da Ivan Stomeo, sindaco di Melpignano e Francesco Pellegrino componente del Cda della Fondazione.