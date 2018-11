De Laurentiis alla Gazzetta parla del suo Bari: «I miei gelati? Sono già qui»

BARI - Luigi De Laurentiis è diventato un barese adottivo a tutti gli effetti: il presidente del Bari e maggiore dei figli di Aurelio, è stato ospite nella redazione della Gazzetta del Mezzogiorno. Prima di lasciarlo nelle mani dei colleghi dello sport e del direttore Giuseppe De Tomaso, per tutte le novità sui biancorossi che troverete domani in edicola nell'edizione cartacea del giornale, abbiamo voluto sondare, però, il suo lato più... dolce. Perché il nome di De Laurentiis non significa solo calcio, ma anche... gelati. E i suoi gelati, a Bari, sono già arrivati in un famoso ristorante: da imprenditore ci ha rivelato che non gli interessa aprire negozi fisici, gli stecchi e i bonbon da lui prodotti sono ovunque, nei locali, nelle grandi food area delle metropoli, perfino a Londra, e d'estate anche nel vagone ristorante sui treni. «Con la distribuzione si guadagna, si vende di più senza spese per il personale». E allora si può dire che Luigi De Laurentiis ha portato a Bari qualcosa che accontenta tutti, calciofili e non: una squadra prima in classifica, strategie di gioco, e perfino un dolce postpartita.