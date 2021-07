Università di Foggia, il messaggio del rettore Limone: «Studenti restate in Puglia»

FOGGIA - La strategia dell'Università di Foggia che si apre alla Bat: le immatricolazioni per Medicina passano da 90 a 180 e tra le novità che riguardano l'Area medica dell'ateneo dauno, c'è anche il progetto di un secondo corso di laurea in Medicina nella Bat e due nuove scuole di specializzazione, rispettivamente in Cardiochirurgia e in Medicina e chirurgia d'urgenza. Sono solo alcune delle novità illustrate da Pierpaolo Limone, rettore dell'Università di Foggia, che aspettano i nuovi immatricolati pugliesi. Ecco il messaggio per gli studenti.