Fece parte di una banda che rapinò portavalori in Lombardia: catturato latitante a Cerignola

La polizia alle prime ore dell'alba ha rintracciato a Cerignola (Fg) un latitante che a gennaio del 2019 si era volontariamente sottratto all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Milano. L'uomo è responsabile della rapina commessa, in concorso con altre persone tutte arrestate, ai danni di due portavalori che trasportavano preziosi del brand Bulgari, facenti parte della collezione Heritage, del valore complessivo di oltre 4 milioni di euro. La rapina fu consumata lungo la rampa di accesso della strada provinciale Monza-Rho il 15 ottobre 2016.

I poliziotti lo hanno stanato nello stesso complesso di case popolari dove risiede la sua famiglia, nell’abitazione di un parente, anche lui con numerosi precedenti di polizia, tratto in arresto per favoreggiamento personale. Si era rifugiato lì da pochissimi giorni, in quanto intenzionato a trascorrere le vacanze pasquali insieme alla propria famiglia. Nell’operazione sono stati coinvolti oltre 60 agenti della Polizia di Stato che, dopo aver cinturato il comprensorio condominiale del quartiere Torricelli, hanno presidiato 3 interi condomini, dalle cantine ai terrazzi, al fine di precludere al ricercato qualsiasi via di fuga. Sequestrata in casa una carta d’identità non riconducibile a nessuno dei due arrestati, probabilmente utilizzata dal latitante per ostacolare le ricerche delle Forze dell’Ordine.