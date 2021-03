Foggia, ladri scatenati: spaccata ai danni di un bar ma fuggono a mani vuote

FOGGIA - Hanno preso di mira il «Street Café Foggia» di viale Giovanni Gentile. Una spaccata in pieno stile in zona «Macchia gialla» a Foggia.

Il raid compiuto sicuramente da più ladri è andato in scena l'altra sera quando il bar era chiuso. I ladri, come racconta il titolare dell'esercizio commerciale, sono riusciti a forzare la serranda, a mandare in frantumi la vetrina e i vetri della porta d'ingresso e, una volta all'interno del bar, hanno divelto il registratore di cassa e distrutto le suppellettili del locale compreso il bancone. Ingenti i danni causati.

L'intento, probabilmente, era arraffare il possibile ma i ladri, forse disturbati, sono fuggiti a mani vuote.

«È mai possibile tutto questo?», si chiede il titolare. «Come dobbiamo fare a riprenderci se, oltre alle conseguenze della pandemia, dobbiamo subire i danni derivanti da questi raid?».

Sul posto sono intervenuti i poliziotti di una volante che hanno avviato le indagini per risalire agli autori di quanto accaduto.