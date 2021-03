Droga, operazione tra Spagna e il Foggiano: 2 arresti, sequestrati un'arma e 35mila euro

Il 9 marzo scorso, nell’ambito di un servizio di Cooperazione internazionale di polizia, il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia ed il G.R.E.C.O. Levante della Policia Nacional spagnola, hanno eseguito una serie di perquisizioni che hanno portato all’arresto di due italiani (D.C.M. e M.A.). Le attività si sono concentrate principalmente nel quartiere San Bernardino di San Severo (Fg), nota zona di spaccio e traffico di stupefacenti, nonché nella cittadina di Las

Torres de Cotillas, nella Regione di Murcia.

Arrestati a San Severo e a Foggia due uomini: il primo, M.A., è stato trovato in possesso di circa 35 grammi di cocaina di ottima qualità, due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 200 grammi, nonché di una pistola con relativo munizionamento. A carico dell’altro soggetto, D.C.M., sono stati trovati e sequestrati circa 100 grammi di marijuana ed oggetti per il peso, taglio ed il confezionamento degli stupefacenti, nonché circa 35mila euro in contanti.