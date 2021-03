Foggia, sequestrati beni per 2mln di euro a usuraio: una vittima tentò anche suicidio

La polizia di Foggia ha sequestrato beni per circa 2 milioni di euro a un usuraio. Si tratta di beni e rapporti finanziari e bancari, riconducibili a C.G. [nato a Foggia, classe 1955] con precedenti di polizia e penali per i reati di associazione per delinquere, usura, estorsione e ricettazione.



L'uomo è stato, infatti, riconosciuto come soggetto connotato da una pericolosità sociale generica alla luce del suo coinvolgimento, nel periodo 2000-2018, in molteplici indagini concernenti, in particolare, numerosi e diversi delitti a sfondo patrimoniale. Faceva parte infatti di una rete di usurai che mettendosi in comunicazione e in relazione con numerosi imprenditori in stato di bisogno, concedevano loro prestiti di denaro a tasso usurario. Tale prassi illecita veniva perpetrata anche nei confronti di piccole famiglie in difficoltà finanziarie, alcune delle quali in condizioni economiche estremamente disagiate. Le vittime identificate nel corso delle indagini erano costrette a versare ai propri aguzzini interessi sulle somme ricevute con tassi che oscillavano tra il 30% ed il 580%. In un episodio un pensionato arrivò a tentare il suicidio, preso dalla disperazione per non riuscire più a pagare gli interessi usurai al proprio aguzzino.

Sequestrati quindi oltre 50 unità immobiliari, tra cui tre appartamenti, 2 autovetture e le disponibilità presenti in 15 rapporti finanziari, per un valore stimato pari a circa 2 milioni di euro.