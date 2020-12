San Severo: in box abbandonato polizia trova un arsenale, kalashnikov e mezzo kg di hashish

La polizia di San Severo (Fg) nel fine settimana setacciando il quartiere San Bernardino ha perquisito un box, che benché fosse abbandonato era chiuso da una porta in ferro. Infatti all'interno era nascosto un arsenale con un fucile mitragliatore AK47, due pistole con matricola abrasa, maschere di gomma, parrucche, abiti, passamontagna e un casco integrale. Tutte le armi erano ben oleate e perfettamente funzionanti e pronte all’uso. Le pistole erano munite di caricatore così come il fucile mitragliatore kalashnikov. Sono state sequestrate anche alcune centinaia di cartucce e munizioni, tipico armamento da guerra. All’interno del locale vi erano anche diverse confezioni di guanti in lattice e delle radio ricetrasmittenti. Durante le perquisizioni è stata trovata anche della droga, cinque panetti di hashish del peso di mezzo chilogrammo. In un altro locale attiguo è stata trovata e sequestrata un’autovettura Audi A4, con targa ribattuta, radioline ricetrasmittenti e strumenti da scasso e di effrazione. Accertamenti in corso.