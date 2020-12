Fiumi di droga a San Severo: 2 arresti, sequestrati 3kg tra eroina e cocaina

La polizia di San Severo (Fg) durante un servizio di controllo antidroga grazie al fiuto dell'unità cinofila messa a disposizione dalla questura di Bari ha perquisito un locale, in uso a S.G., classe '59, in cui ha trovato 740 grammi di eroina e 350 di cocaina. Nel corso della stessa operazione ha perquisito un altro box vicino, stavolta in uso a L.M., 32 anni, in cui ha trovato 3 panetti sigillati da 500 grammi cadauno, contenenti eroina. Infine, in un sottotetto di un fabbricato nelle vicinanze, è stata rinvenuta e sequestrata a carico di ignoti altra droga: 100 grammi di hashish e 50 di eroina. I due arrestati si trovano in carcere a Melfi (Pz).