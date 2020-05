S.Severo, blitz cc dopo festa con fuochi d'artificio non autorizzata: trovati giubbotti antiproiettile

Ci sono anche quattro giubbotti antiproiettile e due parrucche tra il materiale sequestrato questa mattina nelle perquisizioni compiute da un centinaio di Carabinieri nel 'Texas', il rione Luisa Fantasia di San Severo (Foggia) dove il 18 maggio è stata esplosa una potente «batteria» di fuochi pirici in una grande festa non autorizzata per la Madonna del Soccorso. Una persona è stata denunciata a piede libero e due sono state arrestate in flagranza per stupefacenti e detenzione illegale di armi.

Alcune decine le perquisizioni effettuate dai militari, nel corso delle quali sono state recuperate anche tre pistole, due delle quali con matricola abrasa e una di provenienza illecita. Sequestri anche per numerose munizioni di vario calibro (7.65, 6.32 e 9), un etto di hashish e qualche dose di cocaina. Sono state trovate anche diverse targhe, carte di circolazione e un disturbatore di frequenze utilizzato negli assalti ai blindati.