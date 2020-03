San Severo, cc scovano droga in casa di due giovani pusher

I carabinieri di San Severo (Fg) con l'ausilio delle unità cinofile e dei cacciatori di Puglia, hanno setacciato due palazzine della cittadina e recuperato 150 grammi tra hashish e marijuana, custodita da due giovani pusher del luogo. I militari sono stati fulminei, ma uno degli spacciatori ha comunque tentato di disfarsi della droga, trovata immediatamente grazie al fiuto del cane intervenuto. Il secondo giovane in casa aveva del fumo, fiutato dall'unità cinofila, ma anche denaro in banconote da piccolo taglio e materiale per il confezionamento delle dosi.Dalla droga sequestrata si potevano ricavare mille dosi, che avrebbero fruttato circa 5mila euro. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire se i due ragazzi fossero dei “freelance” dello spaccio oppure dei soldati alle dipendenze di “qualcuno” che gestisce una rete più ampia di traffici illeciti nel mondo degli stupefacenti.